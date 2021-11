Der Fasching in Klagenfurt wurde geweckt

Das Faschingswecken am 11. 11. um 11.11 Uhr hat in der Landeshauptstadt bereits eine lange Tradition. Diesmal lautete der Weckruf der Faschingsgilde Waidmannsdorf „Durchhalten - das Beste kommt (vielleicht) zum Schluss.“ - was auch das diesjährige Motto darstellt. Bürgermeister Christian Scheider übergab, wie es der Brauch verlangt, auch heuer wieder den Stadtschlüssel an die Narren.