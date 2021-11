„Corona kann uns den Fasching nicht kaputt machen“

Auch in Corona-Zeiten bleibt Kärnten die Faschingshochburg: LH Peter Kaiser übergab am 11.11. um 11.11 Uhr den Landesschlüssel an das Kärntner Prinzenpaar. Den Klagenfurter Schlüssel verwaltet nun die Waidmannsdorfer Gilde. Beim Villacher Prinzenpaar, das Samstag vorgestellt wird, gibt es eine Überraschung.