Acht Raiffeisen-Filialen werden zugesperrt

In drei der zehn verbleibenden Filialen wird es aber kein Kassengeschäft vom Schalter mehr geben, sondern nur mehr Beratung, Bankomat und Zahlscheinbox. Das sind Bad Großpertholz, Brand und Großschönau. Offen bleiben die Zentrale in Schrems, zwei Filialen in Gmünd sowie je eine in Heidenreichstein, Litschau, Weitra und Kirchberg. Damit ist in folgenden Bankstellen inklusive Bankomat bald Schluss: Amaliendorf, Waldenstein, Hoheneich, Eggern, Großdietmanns, Eisgarn, Reingers und St. Martin.