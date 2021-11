Leiharbeiter fühlten sich „wie Sklaven behandelt“

Migranten in Jobs gedrängt

Neuhauser erklärte, dass viele der Betroffenen die Jobs nur deshalb gemacht hätten, weil sie keine Alternativen hatten. Einer der Betroffenen musste etwa für die Wiener Einwanderungsbehörde MA 35 drei Lohnzettel vorweisen, ein anderer seiner Familie in der Heimat helfen. Die asylrechtliche Situation und ein eingeschränkter Arbeitsmarktzugang dränge Migranten in solche Jobs, von Unternehmen werde diese Notlage ausgenützt, so der Vorwurf.