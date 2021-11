2G-Regel: Steht Rückgang der Neuinfektionen bevor?

8178 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden. Vor einer Woche waren es noch 4523 Fälle. Seit heute gilt jedoch die 2G-Regel: Wer weder genesen noch geimpft ist und sich auch nicht testen lassen will, darf weiterhin einkaufen, ins Museum oder die Bibliothek und mit den Öffis fahren (mit FFP2-Maske). Mit einem PCR- oder Antigentest kann man immerhin noch arbeiten gehen. Zu einem Ansturm auf die Impfzentren hat die neue Regelung am Wochenende scheinbar bereits geführt. Aber wird dadurch auch die Anzahl der Neuinfektionen gesenkt? Denken Sie, dass es zu einem baldigen Rückgang kommen wird? Wir sind auf Ihre Meinungen zu unserer Frage des Tages gespannt!