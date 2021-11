„Der LH hat versagt, das ist ein Stelzer-Lockdown“

Drei Parteichefs, eine gemeinsame Erklärung: Birgit Gerstorfer (SPÖ), Stefan Kaineder (Grüne) und Felix Eypeltauer (Neos) rückten am Donnerstag zum Schulterschluss aus: „Wir tun das, was die schwarz-blaue Regierungskoalition längst hätte tun sollen: Wir treten gemeinsam auf“, sagte Kaineder. Kritisiert wurden einmal mehr der Umgang mit der Krise: „Landeshauptmann Stelzer versagt seit Monaten beim Pandemiemanagement“, hieß es in der Erklärung. Er habe als Regierungschef die prekäre Lage in Oberösterreich zu verantworten.