Randale wegen Corona-Kontrollen: Mann vor Gericht

Immerhin teilte er mit, dass er seit 2011 in Krankenstand sei. „Kriegstraumatisiert“, so die Begründung. Er sei nämlich „Elitesoldat“ gewesen. Mehr könne er nicht sagen „sonst ist mein Leben in Gefahr. Ich arbeite für den Staat“, meinte er immer wieder laut auflachend. „Ich auch“, antwortete die Richterin ganz nüchtern.