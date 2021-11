Grazer Eishockeyklub verteilt Baby-Strampler

Die Moser Medical Graz99ers wollen den glücklichsten Tag der Eltern mit einer kleinen Überraschung versüßen. Alle Kinder, die in der Zeit vom 16. November bis zum Saisonende der 99ers in der Universitäts-Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe auf die Welt kommen, erhalten einen Babybody der 99ers mit der Aufschrift „Neuzugang“. Diese Idee wurde in den letzten Wochen gemeinsam mit dem Klinikum Graz entwickelt und wird nun in die Tat umgesetzt.