Opernball trotz steigender Covid-Zahlen?

Das Rätselraten um den Opernball am 24. Februar geht heiter weiter. Es steht noch immer auf der Waage, ob und wie der Ball stattfinden wird. Selbst Bogdan Roščić, der Staatsoperndirektor „kann nicht sagen, ob der Opernball stattfindet“ aber klar ist, „dass der Ball nur unter einem Sicherheitskonzept stattfinden kann“. Trotz der Einschränkungen soll der Ball seinen Charakter und Charme aber nicht verlieren. Auf viele Gäste und das Tanzen wird nicht verzichtet, so Roščić. Ein medizinisches Konzept mit unter anderem der 2G+ Regel soll für den pandemiekonformen Ablauf beim Ball sorgen. Finden Sie, dass der Opernball trotz der in ganz Österreich geltenden Einschränkungen trotzdem stattfinden soll? Wir sind sehr gespannt auf Ihre Meinung dazu!