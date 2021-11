Opernball wackelt wegen Corona-Pandemie weiter

Der Opernball am 24. Februar wackelt aufgrund der Coronapandemie weiter. „Ich kann nicht sagen, ob der Opernball stattfindet“, erklärte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Falls der Höhepunkt des Faschings doch gefeiert werden sollte, so wird dies nur unter strengen medizinischen Sicherheitsmaßnahmen möglich sein. Bei der Organisation griff der Direktor durch: Die „Opernball-Lady“ wird künftig durch ein Komitee ersetzt.