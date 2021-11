Erster Tag 2G: Kaffeehaus leer, Fitnessstudio voll

Was die Kontrollen betrifft, macht der Wechsel von 3 bzw. 2,5G auf 2G in Lokalen, beim Friseur oder in Freizeiteinrichtungen nicht den großen Unterschied aus: „Die Betriebe sind mittlerweile sehr routiniert, lassen nun halt nur noch Impf- oder Genesungsnachweis gelten“, sagt Peter Dobcak, Sprecher der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.