Stadt Wien gendert jetzt sogar schon Schafe

„Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte intergeschlechtliche Menschen!“ Wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie demnächst am Magistrat oder bei einer Veranstaltung der Stadt Wien so angesprochen werden. Denn an alle Mitarbeiter erging eine neue Broschüre, die das richtige Formulieren zum Inhalt hat. „Ziel der Stadt Wien ist es, die Gleichstellung aller Geschlechter in allen Bereichen zu fördern“, heißt es darin.