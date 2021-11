Handball-Männer gewinnen bei Bilyk-Comeback

Zunächst gelang das nicht, die Heimischen gerieten mit vier Toren in Rückstand. Doch mit sechs Treffern in Folge schafften Bilyk und Co. den Umschwung (44.) und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. „Mit der Leistung in der ersten Halbzeit bin ich nicht zufrieden, da hatten wir viele Probleme. Das war dann in der zweiten Halbzeit besser. Der Angriff war super, aber in der Abwehr haben wir Baustellen“, resümierte Pajovic.