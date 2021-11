Korallenbleiche: Great Barrier Reef massiv bedroht

Mindestens 80 Prozent der Korallen seien seit 2016 „mindestens einmal stark ausgebleicht“, heißt es in einer neuen Studie des Instituts für Korallenforschung an der James-Cook-Universität in Queensland. Ursache sind den Wissenschaftern zufolge vor allem der Klimawandel und die damit einhergehende Erwärmung der Ozeane. Hauptautor Terry Hughes sprach von mittlerweile „rekordverdächtigen Hitzewellen“ im Meer. Das Bleichen ist eine Stressreaktion überhitzter Korallen - denn die sensiblen Organismen können nur in bestimmten Temperaturbereichen existieren.