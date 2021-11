Iran-Atomverhandlungen ab 29. November in Wien

„Wir haben uns darauf geeinigt, die Verhandlungen zur Aufhebung der ungesetzlichen und unmenschlichen Sanktionen am 29. November in Wien aufzunehmen“, schrieb Atomunterhändler Ali Bagheri Kani. Auf US-Seite werde der US-Sondergesandte für den Iran, Rob Malley, an den Gesprächen teilnehmen. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, zeigte sich zuversichtlich. Eine rasche Einigung und die gegenseitige Rückkehr zur Einhaltung des Atomdeals (JCPOA) seien möglich, sagte er am Mittwoch in Washington. Nach Ansicht Washingtons sollten die Verhandlungen dort fortgesetzt werden, wo sie im Juni unterbrochen wurden.