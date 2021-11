Wieder mehr Betrieb am Flughafen Graz

Für die kommenden Monate kann das Destinations-Angebot wieder erweitert werden. So ist Graz an fünf große Umsteigeflughäfen angebunden (Frankfurt, München, Wien, Zürich, Amsterdam), in die deutschen Wirtschaftszentren Stuttgart und Düsseldorf gibt es Direktflüge. Und auf alle Sonnenhungrigen wartet jeweils am Samstag ein Flug nach Hurghada (Ägypten) und jeden Mittwoch einer nach Las Palmas (Gran Canaria) – heute hob die erste Maschine der Corendon Airlines ab.