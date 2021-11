Punkteteilung in Eberau

Dabei begann das Spiel mit einem richtigen Paukenschlag. Michael Thek nutzte die erste Möglichkeit und brachte sein Team nach zwei Spielminuten bereits frühzeitig in Front. Ein rasches Tor, welches das Selbstvertrauen der Heimischen stärken und deren Spielgeschehen grundsätzlich beflügeln sollte. Die Bauer-Elf konnte aus der guten Ausgangsposition jedoch keinen weiteren Benefit ziehen und Heiligenkreuz wurde im Laufe der Anfangsphase immer stärker. Die Stange verhinderte bereits in der ersten Halbzeit den Ausgleichstreffer und so ging es mit einer knappen Führung für den SV Eberau in die Kabine.



Auch nach dem Wiederanpfiff ließen die Gäste aus Heiligenkreuz keineswegs locker und drängten auf den Ausgleich. Konnte sich SV-Goalie Levay bei einigen Torchancen noch auszeichnen, musste er sich knapp vor dem Ende dennoch geschlagen geben. Jan Willgruber erlöste zwanzig Minuten vor dem Spielende die angereisten HSV-Fans und traf zum Ausgleich, bei dem es schlussendlich dann auch blieb.