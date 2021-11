So wird das Wetter in der ersten Novemberwoche

Am Montag kann in Oberkärnten und im Bereich der Karawanken bald die Sonne auftauchen, ab Mittag ist aber mit Regenschauern zu rechnen. In Unterkärnten hält sich der Nebel noch sehr hartnäckig, am Nachmittag dürfte es auch hier regnen. Abseits der Karawanken bleibt es in Unterkärnten wegen des Föhhnwindes länger trocken. Höchstwerte 8 bis 12 Grad.