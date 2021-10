1000. Einsatz für ARA Flugrettung in diesem Jahr

Der RK1 der ARA Flugrettung rückte am Sonntag zum 1000. Mal in diesem Jahr aus. Ursache dafür war eine Frau, die im Ankogelgebiet während Renovierungsarbeiten an einem Haus abgestürzt war. Der Rettungshubschrauber flog die Verletzte ins Krankenhaus Spittal an der Drau.