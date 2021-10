Oststeiermark: Mehrere Corona-Cluster nach Feiern

Ein weiterer Infizierter war am Freitag, 22. Oktober zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr im „Toms Stadl“ in Prätis in Pöllau zugange. Der vierte Infizierte hat sich am Samstag, 23. Oktober von 23 Uhr bis Sonntag, 24. Oktober 4 Uhr in der Disco Excalibur in Greinbach aufgehalten.