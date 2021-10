Nehmen Naturkatastrophen in Österreich zu?

Ungebrochen weiter geht der Kampf der Einsatzkräfte gegen den lodernden Waldbrand in Hirschwang an der Rax in Niederösterreich. Mehr als 115 Hektar wurden bislang ein Raub der Flammen, auch in der Nacht liefen die Löscharbeiten weiter. Große Sorgenfalten treibt den Einsatzkräften die Wetterprognose auf die Stirn - denn starker Wind soll einsetzen und könnte das Feuer weiter anfachen. Doch die Flammen stehen bereits jetzt vor den Toren der Rax. Nehmen die Naturkatastrophen in Österreich zu? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!