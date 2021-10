Nächster Topklub steigt in Poker um Adeyemi ein

Salzburgs Plan: Kein Winter-Wechsel

Sein Vertrag in der Mozartstadt läuft im Sommer 2024 aus. Ein Abschied im Winter soll kein Thema sein. „Karim wird mit uns die Saison fertig spielen. Das ist ganz klar der Plan in seinem Kopf und auch in unserem“, meinte Salzburgs Sportboss Christoph Freund zuletzt.