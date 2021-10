Fast 300 Migranten aus Seenot gerettet

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat in mehreren Einsätzen knapp 300 Menschen im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet - während sich in Süditalien ein neuer Ankunfts-Hotspot anbahnt. Unter den Geretteten befänden sich viele Frauen und Kinder, teilte die Hilfsorganisation am Sonntag mit. Die Menschen seien in Schlauch- und Holzbooten unterwegs gewesen. Am Samstag brachen außerdem die deutschen Seenotretter Sea-Eye zu einem weiteren Einsatz ins Mittelmeer auf.