„Nachhilfe“ für Firmen im Kampf um Lehrlinge

Lebensmittelhändler Hofer hieß 25 Lehrlinge in Sattledt willkommen, bei Automationsspezialist Stiwa begannen 36 Jugendliche ihre Ausbildung - der September war traditionell wieder der Startmonat in puncto Fachkräfte. 7736 Lehrverträge wurden heuer bis Ende September in Oberösterreich angemeldet - rund 500 weniger als im Herbst vor zwei Jahren. „Die 500 jungen Menschen, die uns fehlen, sind vor allem Corona geschuldet - sie sind im Schulsystem verblieben, haben davon profitiert, dass es kein Sitzenbleiben gab“, sagt Wirtschaftskammer-OÖ-Präsidentin Doris Hummer.