Unternehmen fehlen heuer die Schulabbrecher

Normal steigen 2000 um

Grund sind vor allem die fehlenden Schulabbrecher. Normal steigen etwa 2000 Jugendliche pro Jahr von der Schule in eine Lehre um. „Sie machen aufgrund von einer negativen Beurteilung nicht weiter. Heuer gibt’s aber einen Freifahrtsschein und sie bleiben damit weiter im Schulsysten“, so Hummer. „Betriebe in allen Branchen sind aufnahmebereit“, unterstreicht Fritz Dallamaßl, Bildungspolitik-Chef in der Wirtschaftskammer.