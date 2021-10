Corona und mehr: Ein Jahr voller großer Ereignisse

Schon am ersten Tag im neuen Redaktionsbüro in der Hauptstraße 22a in Eisenstadt ging es Schlag auf Schlag. Während manche Lehrer aus Schutz vor Corona die Schüler bei offenen Fenstern in der Klasse frieren und bei Eltern die Alarmglocken schrillen ließen, sorgte die „Prügel-Affäre“ um einen Chefarzt der burgenländischen Polizei für Aufsehen. Mit fast zwei Promille im Blut war der aus Niederösterreich stammende „Herr Doktor“ in einer Café-Bar im Bezirk Baden aufdringlich geworden. Eine 32-Jährige, die seine Annäherungsversuche abgewehrt hatte, bekam die Faust des verschmähten Alko-Casanovas ins Gesicht. Anklage!