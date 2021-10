Krimi in Polizeidirektion: Tresore geplündert

Jetzt überrascht das Millionen-Fiasko der Commerzialbank mit einem neuen Detail, das an den sicherheitspolizeilichen Grundfesten der Republik rüttelt. Nach Hunderten Millionen, die Pucher in den Sand gesetzt hatte, sind auch noch fast 70.000 Euro verschwunden, die im Zuge der Ermittlungen im Bankskandal beschlagnahmt worden waren. „Sicher“ verwahrt war das Geld in zwei Tresoren in der Landespolizeidirektion Burgenland in Eisenstadt.