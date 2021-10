AY.4.2.: So gefährlich ist die neue Delta-Form

Rote Welle auf der Corona-Ampel! Aber wen wundert das? Die hohe Zahl an Neuinfektionen von 3727 am Mittwoch war kein Ausreißer: Am Donnerstag ging es mit 3648 neuen Fällen weiter. So gesellen sich nun auf der Ampel zum bisher schon rot leuchtenden Salzburg Nieder- und Oberösterreich. Wien, Tirol und Vorarlberg fallen zurück auf Orange ins hohe Risiko - zu Steiermark und Kärnten.