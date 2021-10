Sparen in der Corona-Krise?

In einer Umfrage gaben 71 Prozent der Befragten an, aufgrund der Pandemie weniger Geld ausgegeben zu haben. 344 Euro werden im Durchschnitt pro Person und Monat zur Seite gelegt - vor zehn Jahren waren es nur 165 Euro. Allerdings könnten bspw. Lohnentzug und Kündigung als Strafe für einen 3G-Boykott und steigende Öl- und Dieselpreise in Zukunft gegensätzliche Auswirkungen auf das Sparverhalten haben. Wie hat sich die Corona-Krise auf Ihre finanzielle Situation ausgewirkt? Konnten Sie mehr zur Seite legen als davor? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen!