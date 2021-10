Fast zwei Drittel der Steirer nutzen „Öffis“

Braucht weiteren Öffi-Ausbau

Große Unterschiede gibt es auch bei der Häufigkeit der Öffi-Fahrten. In Wien fuhren 2019 71 Prozent der Bevölkerung täglich oder mehrmals die Woche mit den Öffis, in Vorarlberg waren es 29 Prozent, in Salzburg und Tirol jeweil 21 Prozent und in der Steiermark 20 Prozent. Schlusslicht ist hier Kärnten mit einem Anteil von gerade einmal acht Prozent. Das Angebot bestimmt die Nachfrage. Auch beim Öffentlichen Verkehr. Punkto Preis ist das Angebot nun österreichweit sehr gut. Nun geht es darum, dass es auch bei der Dichte des Netzes und der Häufigkeit der Verbindungen es österreichweit ein sehr gutes Angebot gibt", betont VCÖ-Experte Schwendinger. Aus seiner Sicht braucht es jetzt auch mehr Bahn- und Busverbindungen vom Umland in die Städte.