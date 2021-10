3:2 nach 0:2! Ronaldo schießt ManUtd zum Sieg

Was für ein Kraftakt, was für eine glorreiche Wende: Ein Comeback nach Geschmack der zuletzt leidgeprüften Fans hat Manchester United in der Champions League hingelegt! Die „Red Devils“ lagen gegen Atalanta Bergamo zur Pause bereits 0:2 zurück, gewannen am Ende aber mit 3:2. Cristiano Ronaldo schoss in der 81. Minute den Goldtreffer für den Spitzenreiter der Gruppe F ...