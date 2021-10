Matthias Walkner kürt sich zum Weltmeister

Einige Schrecksekunden

„Ich hatte einige Schrecksekunden und bin knapp an einem Sturz vorbeigeschrammt“, sagte Walkner über den letztlich so erfolgreichen Tag. „Daraufhin habe ich für mich entschieden, etwas Tempo rauszunehmen. Da ich definitiv mehr zu verlieren als zu gewinnen hatte, wollte ich nichts mehr riskieren. Ich bin Weltmeister! Nach den letzten zwei wirklich schwierigen Jahren, in denen das Glück auch nicht unbedingt auf meiner Seite war, jetzt so zurückzukommen, ist natürlich unbeschreiblich.“