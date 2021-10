Poker um Adeyemi: „Wäre eine Riesenüberraschung“

In der Champions League wartet auf Red Bull Salzburg am Mittwoch das Duell mit dem VfL Wolfsburg (18.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker). Beim Abschlusstraining von Österreichs Serienmeister hat sich sportkrone.at-Reporter Mario Drexler mit „Krone“-Journalist und Salzburg-Experte Valentin Snobe über den deutschen Bundesligisten, über Salzburgs Remis in Altach, über die Kader-Nominierung des erst 18-jährigen Roko Simic und über Bullen-Knipser Karim Adeyemi, der von zahlreichen Topklubs gejagt wird, geplaudert. Salzburg winkt dank Adeyemi ein wahrer Geldregen: „Wenn Salzburg nach oben frei verhandeln kann und bei den Gerüchten, die es gerade gibt, wäre alles unter 30 Millionen Euro für mich eine Riesenüberraschung“, stellt Snobe klar.