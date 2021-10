Alexej Nawalny erhält Menschenrechtspreis der EU

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny erhält den diesjährigen Sacharowpreis - dieser gilt als Pendant zum Friedensnobelpreis. Wie das Europäische Parlament in Straßburg am Mittwoch entschied, geht die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung an Nawalny für sein Engagement für Menschenrechte.