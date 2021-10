Spahn für Ende der Corona-„Ausnahmesituation“

Die deutschlandweite Corona-„Ausnahmesituation“ soll nach Ansicht von Gesundheitsminister Jens Spahn nicht verlängert werden. Der CDU-Politiker plädierte am Montag in der Gesundheitsministerkonferenz laut Teilnehmerkreisen dafür, die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ in Deutschland am 25. November auslaufen zu lassen.