User-Reaktionen: „Mit der Familie in eine WG?“

Der Wiener Selfmade-Millionär ist für seine knackigen Ansagen bekannt. So warf Hörhan vielen Wohnungssuchenden vor, in einer Fabelwelt zu leben: „Ich möchte eine neue zentral gelegene Wohnung und am liebsten fast nichts dafür bezahlen.“ Es würde jedenfalls genügend günstigen Wohnraum geben, nur die Ansprüche seien zu hoch. Wer sich eine günstige Wohnung nicht leisten kann, dem rät er einfach in eine Wohngemeinschaft zu ziehen.