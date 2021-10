Lollipoptests in Kindergärten kommen landesweit

Die Bereitschaft war überaus groß: 75 Prozent der Eltern haben sich mit den Tests einverstanden erklärt. Die Teilnahme fiel nicht ganz dementsprechend aus. So nahmen rund die Hälfte der Kinder an den Tests, die montags und mittwochs angeboten wurden, teil. Kein einziger Test fiel positiv aus, einige waren ungültig. Gesundheits- und Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß: „Die Anwendbarkeit und die Erfahrungen, die wir mit den Lollipoptests in den vergangenen drei Wochen gemacht haben, sind die entscheidenden Faktoren für einen Testbetrieb im elementarpädagogischen Bereich. Wir treffen gerade auf Grund dieser Ergebnisse Vorbereitungen zur landesweiten Ausrollung. Klar ist für mich, dass dieses Angebot freiwillig ist und weiterhin eine Ergänzung in unserer landesweiten Teststrategie darstellt. Ich danke der Stadt Graz und vor allem den vielen Kindern und Eltern, die aktiv sich am Pilotprojekt beteiligt haben.“