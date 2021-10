In Hütteldorf gibt‘s das „Jaukal“ vom Rapid-Arzt

Rapids Teamarzt Thomas Balzer wird am Freitag für Impfwillige zur Verfügung stehen. Wie der Bundesligist am Montag vermeldete, wird Balzer unter dem Motto „Hoi da dei Jaukal vom Rapid-Arzt“ zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr in der Aula des Allianz-Stadions Corona-Schutzimpfungen (Biontech/Pfizer) durchführen.