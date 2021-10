Online-Optiker im Test: Noch viel „Luft nach oben“

Bester Anbieter nur „durchschnittlich“

Bei mangelhafter Zentrierung sehe der Träger nur scharf, wenn er den Fehler mit einer bestimmten Kopf- oder Körperhaltung ausgleiche. „Das kann auf Dauer zu Verspannung sowie Kopf- und Nackenschmerzen führen“, sagte Angela Tichy vom VKI. „Ein häufiges Problem war zudem, dass Brillengläser nicht exakt ausgerichtet waren, was zu Schwindelgefühlen führen kann.“ In einigen Fällen waren die Gläser zu klein geschliffen, saßen nicht fest in der Fassung und verrutschten beim Putzen. Am besten schnitt der Anbieter Brille24 mit einem „durchschnittlich“ ab.