8. Sieg im 8. Spiel! Napoli mischt Serie A auf

Fußball-Erstligist SSC Napoli hat seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf die AC Milan an der Spitze der italienischen Serie A in der achten Runde verteidigt. Die Hausherren gewannen am Sonntag mit 1:0 (0:0) gegen Torino und zogen wieder vorbei an den Mailändern, die am Vortag Verona 3:2 besiegt hatten.