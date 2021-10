Comeback-Derby: 6574 Fans und nackte Tatsachen

Wo das Heimteam, angefeuert auch von Willkommen-Österreich-Moderator Dirk Stermann (dessen Sohn in der U-7 spielt) , am Ende die obligatorische Ehrenrunde drehte – trotz 0:3-Niederlage im Ostliga-Klassiker gegen die Vienna, die durch einen kapitalen Schnitzer in der WSC-Abwehr gleichsam mit einem 1:0 (Daniel Luxbacher, 4.) startete, nach der kurzen Drangperiode, in der Sportclub-Torjäger Kriwak mit einem Lattenschuss Pech hatte (70.), aus dem Konter der Joker Edelmüller/Szotkowski mit dem 2:0 alles klar machte (75.) und durch einen Kopfball von Toth das 3:0 draufpackte (81.).