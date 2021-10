Verzweifelte Suche nach Fachkräften

Der zusätzliche Bedarf an Arbeitskräften in Österreich kann schon seit Jahren nur durch Zuwanderung abgedeckt werden. Vor Corona wurden pro Jahr rund 50.000 Ausländer neu in heimischen Betrieben aufgenommen. Doch 2020 brachte einen kräftigen Knick mit einem Minus von 22.000. Dazu kam es auch noch zu einer Abwanderung aus Branchen, wie etwa dem Tourismus. Jetzt hat sich das wieder normalisiert.