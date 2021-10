Legende Pele: „Bin bereit, am Sonntag zu spielen“

Peles Gesundheitszustand hatte in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge gegeben. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt. Pele bestritt 92 Länderspiele und gewann drei WM-Titel (1958, 1962, 1970).