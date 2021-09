Mit Rad-Video: Legende Pele grüßt aus Krankenhaus

Während Pele in die Pedale tritt, sind von den beiden Männern, die ihn offensichtlich bei der Rehabilitation unterstützen, Sprüche und Witze zu hören. Vor rund zwei Wochen war dem dreifachen Weltmeister ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte in einer Klinik in Sao Paulo zuvor bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Nach der Operation war der 92-fache brasilianische Nationalspieler zunächst auf der Intensivstation behandelt worden. Peles Gesundheitszustand gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge.