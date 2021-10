Trotz Kampf gegen Krebs: Neidhart wieder am Ball

Gegen die Vienna ließ sich Ex-Sportklub-Kapitän Peter Neidhart einst am Zaun hängend als Torschütze feiern, nun kämpft er tapfer gegen den Krebs. Vor dem Derby am Freitag wird der 41-Jährige wieder am Ball sein, im Beisein von Sohn Noel wird Neidhart den Ehrenankick vornehmen.