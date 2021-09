Experten warnen vor „Versorgungskollaps“ in Europa

Die Attraktivität Großbritanniens schwindet derzeit. Neue Handelshürden und Kontrollen an der Grenze erschweren die Situation zusätzlich. „Was in Großbritannien passiert, ist durch den Brexit beschleunigt. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir in Westeuropa die gleiche Situation haben werden, nur etwas zeitversetzt“, sagt Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung der Nachrichtenagentur dpa. Engelhardt warnt davor, „dass wir in Westeuropa sehenden Auges in einen Versorgungskollaps laufen“.