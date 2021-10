Haaland: Mucki-Show und großes England-Interesse

Berater im Jänner in Manchester?

Kein Wunder also, dass so ziemlich jeder Topklub den 21-Jährigen auf dem Zettel hat. Wie die „Times“ nun berichtet, wird Haalands Berater Mino Raiola im Jänner in England erwartet. Er soll mit Manchester City über einen möglichen Wechsel im Sommer sprechen. Der Deal habe für den Premier-League-Klub „höchste Priorität“. Sein Vater Alf-Inge spielte zum Ende seiner Karriere für die „Citizens“.