Wieder positive Corona-Fälle in Diskotheken

Nach Bekanntwerden eines Corona-Falles ruft die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz als Gesundheitsbehörde alle Personen, die sich am Sonntag, 10. Oktober, zwischen 0 Uhr bis 3 Uhr in der Discothek Nite Flight in Gralla aufgehalten haben, auf, ihren Gesundheitszustand in den nächsten Tagen besonders aufmerksam zu beobachten und sich - solange sie beschwerdefrei sind - freiwillig einem PCR-Test, dort wo dieser kostenlos angeboten wird, zu unterziehen sowie ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.