Grabner: „Ein Comeback macht derzeit keinen Sinn“

„Krone“: Michi, eingangs gefragt: Wie geht es Dir, wie ist der sportliche Status quo?

Michael Grabner: Es gibt nicht wirklich was Neues, ich habe mich in letzter Zeit auf das Familienleben konzentriert. Die Kinder besuchen die Schule, bei Sohn Aidan hat zudem die Hockey-Saison gestartet. Ich helfe seinem Trainer als Assistent aus, wir sind oft unterwegs zu Turnieren, waren neulich in Nashville. Die Jungs fahren hier in den USA mehr herum als ich es in Österreich während meiner ganzen Jugend tat.