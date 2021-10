Nahversorger im Mühlviertel mit Zusatzfunktion

Schlüsselrollen kommen hier den ADEG-Märkten in Pfarrkirchen im Mühlkreis und in Kleinzell zu. Im „Zeller Kaufhaus“ wird das siebenköpfige Stammteam durch sechs geschützte Mitarbeiter ergänzt. „Wir können Menschen mit Beeinträchtigungen hier hochwertige Arbeitsplätze bieten“, sagt Artegra-Geschäftsführer Franz Höglinger. Ob weitere Märkte in Kooperation mit ADEG geplant sind? „Vorerst nicht“, sagt Höglinger, „was in fünf Jahren ist, wird man sehen“.